Η κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης είναι η πιο πιθανή έκβαση της τρέχουσας πολιτικής αναταραχής στη χώρα και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο πιστωτικό της προφίλ, ανέφερε την Τρίτη ο οίκος αξιολόγησης Scope, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την πρόταση εμπιστοσύνης που ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ζήτησε τη Δευτέρα για τις 8 Σεπτεμβρίου σχετικά με τα σχέδιά του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Το πολιτικό αδιέξοδο υπονομεύει τα σχέδια της Γαλλίας να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο 4,6% το επόμενο έτος, από 5,8% το 2024, σύμφωνα με αναλυτές της Scope. Αντίθετα, η Scope αναμένει ότι το έλλειμμα θα μειωθεί μόνο στο 5,3% το 2026. Αυτό θα αυξήσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ της Γαλλίας σε περίπου 122% έως το 2030 από 113% πέρυσι, υψηλότερο από τον στόχο της κυβέρνησης που είναι το 117%.

Η Scope θα επανεξετάσει την αξιολόγηση της Γαλλίας στις 26 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

