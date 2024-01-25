Ορισμένα άρθρα του αμφιλεγόμενου νέου αντιμεταναστευτικού νόμου της Γαλλίας είναι αντισυνταγματικά και πρέπει να καταργηθούν, ανακοίνωσε σήμερα το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, που εξετάζει τη συνταγματικότητα των νόμων, ακύρωσε σχεδόν τα μισά άρθρα, όπως εκείνα που θέτουν περιορισμούς στην επανένωση οικογενειών, τις άδειες παραμονής των φοιτητών αλλά και εκείνο που καθιστά ποινικό αδίκημα την παράνομη παραμονή σε γαλλικό έδαφος.

Τα περισσότερα από τα άρθρα ακυρώθηκαν για διαδικαστικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

