Η αστυνομία στη νοτιοανατολική Ισπανία συνέλαβε δύο νεαρούς που κατηγορούνται ότι έκλεψαν ένα αγαλματίδιο που απεικονίζει τον Ιησού βρέφος από μια τοπική φάτνη και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή του με βίντεο που ανήρτησαν στο Tik Tok, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές.

Οι δυο νεαροί , ηλικίας 19 και 21 ετών, ανήρτησαν ένα βίντεο αποκαλώντας τους εαυτούς τους «οι απαγωγείς» και απαιτώντας λύτρα ύψους 2000 ευρώ από την αστυνομία στο Σαν Βισέντ ντελ Ρασπέιγ, ένα προάστιο του Αλικάντε, ενώ κατηγορούσαν τις αρχές ότι «δεν φρόντιζαν καλά το βρέφος Ιησού».

Στο βίντεο καταγράφεται επίσης ένας άνδρας, με τα χαρακτηριστικά του να έχουν αλλοιωθεί έπειτα από τεχνική επεξεργασία, να εμφανίζεται και να παίρνει το αγαλματίδιο από το έδαφος, ενώ στη συνέχεια το τοποθετεί στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Η δημοτική αρχή ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως οι δύο άνδρες παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην κλοπή, ενώ είχαν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Αφότου το συγκεκριμένο βίντεο έγινε viral, το αγαλματίδιο επανεμφανίστηκε χθες το βράδυ δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων, σε έναν δρόμο κοντά στη φάτνη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Παχί Πασκουάλ.

Επανατοποθετήθηκε στο λίκνο του σήμερα το πρωί.

Ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στο Αλικάντε, Κάρλος Σάντσεθ, δήλωσε πως το περιστατικό ήταν «πολύ ατυχές, διότι δεν ήταν καθόλου αστείο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.