Jennifer Aniston: Reunion για τους Friends μετά τον θάνατο του Matthew Perry

Η Jennifer Aniston, φέρεται να οργανώνει ένα πριβέ ριγιούνιον για το καστ των Friends στο σπίτι της στο Bel-Air κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Η συγκέντρωση έχει στόχο να τιμήσει την μνήμη του Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών εξαιτίας «οξέων επιδράσεων της κεταμίνης», σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστών της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Ενώ ολόκληρο το καστ των Friends, συμπεριλαμβανομένων των Jennifer, Matt LeBlanc, Courteney Cox και Lisa Kudrow, παρευρέθηκε στην κηδεία του Matthew, πηγές στο περιοδικό OK, θέλουν την Aniston να επιθυμεί να διοργανώσει μια πιο προσωπική συνάντηση όπου το καστ θα θυμηθεί τα παλιά και θα μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα.

«Ήταν πάντα το σχέδιό τους να μαζευτούν μόνο οι πέντε τους, ώστε να αισθάνονται άνετα να λένε ό,τι έχουν στο μυαλό τους».

Η ιδιωτική εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία στο καστ των Friends να αναπολήσουν τις αγαπημένες τους στιγμές με τον Perry, να μοιραστούν ιστορίες και να γελάσουν και να κλάψουν μαζί.

Πηγή: skai.gr

