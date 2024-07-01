Όταν ο συντηρητικός ηγέτης Ερίκ Σιοτί σχεδίασε την πρωτοφανή συμμαχία του με τη Μαρίν Λεπέν, ρίχνοντας στα σκουπίδια δεκαετίες γκολικής παράδοσης, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων δεν συμβουλεύτηκε κανέναν από τους αρχαιότερους συναδέλφους του στο κόμμα – ούτε καν τον Νικολά Σαρκοζί, τον τελευταίο από την «πολιτική οικογένειά του» που διετέλεσε Γάλλος πρόεδρος αναφέρει το γαλλικό δίκτυο France 24.

Αντίθετα, αφότου ο Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές στις 9 Ιουνίου, ο Σιοτί επισκέφθηκε τον Βενσάν Μπολορέ, τον «Γάλλο Μέρντοχ» τον δισεκατομμυριούχο που έχτισε μια τεράστια μιντιακή αυτοκρατορία μέσω επιθετικών εξαγορών ακριβώς για να δημιουργήσει μια τέτοια συμμαχία.

Ο σκοπός της επίσκεψης, που αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα Le Monde, ήταν να «ενορχηστρώσει τον συνασπισμό Σιοτί - Εθνικής Συσπείρωσης» - και να προετοιμαστεί για την αντίδραση που ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε η απόφασή του.

Όταν ο Σιοτί ανακοίνωσε την απόφασή του την επόμενη μέρα, προκαλώντας την οργισμένη καταδίκη από στελέχη του κόμματος, η αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης του Μπολορέ ήταν έτοιμη να τον υπερασπιστεί.

«Ο Έρικ Σιότι άκουσε τους ψηφοφόρους της βάσης... Συμβαίνει, μερικές φορές, σε έναν πολιτικό ηγέτη», σχολίασε ένας δημοσιογράφος που εργάζεται στον κορυφαίο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του μεγιστάνα CNews. Συνέχισε σαρκάζοντας τους επικριτές του Σιοτί στους Ρεπουμπλικανούς, ισχυριζόμενος ότι η απόρριψη μιας συμμαχίας με τη Λεπέν απέδειξε ότι είναι «εκτός επαφής, στερούνται θάρρους, δεν έχουν μέλλον και είναι ξεκάθαρα ανίκανοι να καταλάβουν τίποτα, πολλώ δεν μάλλον τους ψηφοφόρους τους». Στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1 που επίσης ανήκει στην Μπολορέ, ο διευθυντής της συντηρητικής εφημερίδας Le Figaro επέκρινε την «ανεξιχνίαστη έκρηξη του αισθήματος κατά του Σιοτί», χλευάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα των «παλιών βαρόνων» της δεξιάς. «Είτε οι Ρεπουμπλικανοί θα συνεργαστούν με την Εθνική Συσπείρωση είτε είναι καταδικασμένοι να εξαφανιστούν» αποφάνθηκε.

«Από κάθε άποψη, η πιθανή νίκη της ακροδεξιάς στις επερχόμενες εκλογές θα ήταν μια προσωπική νίκη για τον Μπολορέ, μια δικαίωση του τι είχε σχεδιαστεί να επιτύχει η αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης του».

Γαλλικό «Fox News»

Ο Μπολορέ, ένας βαθιά συντηρητικός καθολικός από τη Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία, έχει αναδειχθεί στον πιο επιτυχημένο επιχειρηματία της Γαλλίας, συγκεντρώνοντας μια αυτοκρατορία μεταφορών, μέσων ενημέρωσης και διαφήμισης που εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική.



Κατά την τελευταία δεκαετία, επέκτεινε σταδιακά τα περιουσιακά του στοιχεία στα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία και συμπεριέλαβε τηλεοπτικά κανάλια, έναν ραδιοφωνικό σταθμό, εξέχοντα περιοδικά, τον κορυφαίο εκδοτικό οίκο της Γαλλίας, τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής πώλησης ταξιδιών και, πιο πρόσφατα, την πιο γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα της.



Αφού απέκτησε το ειδησεογραφικό κανάλι iTélé, μέρος του ομίλου Canal+, ο μεγιστάνας από τη Βρετάνη προκάλεσε μια απεργία ρεκόρ 31 ημερών το 2016, ξεφορτώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού και το μετέτρεψε σε μια συντηρητική πλατφόρμα, που οι επικριτές της ονόμασαν «Fox News της Γαλλίας». Το CNews είναι πλέον το πιο δημοφιλές ειδησεογραφικό κανάλι της Γαλλίας – αν και πολλοί επικριτές του λένε ότι το «κανάλι γνώμης» είναι μια πιο ακριβής περιγραφή.



Η εξαγορά της Journal du dimanche (JDD) οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη αποχή του προσωπικού πέρυσι, η οποία προκλήθηκε από τον διορισμό από τον Μπολορέ ενός αμφιλεγόμενου αρχισυντάκτη, η προηγούμενη θητεία του οποίου στο υπερσυντηρητικό περιοδικό Valeurs Actuelle περιελάμβανε μια καταδίκη για ρατσιστική ρητορική μίσους, λόγω γελοιογραφιών που απεικόνιζαν έναν μαύρο βουλευτή ως σκλάβο αλυσοδεμένο.

