Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Συγκλονίζει το σημερινό (Δευτέρα) πρωτοσέλιδο της Le Monde που δείχνει την ακροδεξιά της Εθνικής Συσπείρωσης να κυριαρχεί σε όλη τη γαλλική επικράτεια μετά τις εκλογές στη Γαλλία και ενόψει και του δευτέρου γύρου των βουλευτικών εκλογών. Την Εθνική Συσπείρωση αντιπροσωπεύει το καφέ χρώμα στον χάρτη.

«Η ακροδεξιά στο κατώφλι της εξουσίας. Η πρόκληση για το δημοκρατικό μέτωπο» σημειώνεται στο εξώφυλλο της Le Monde.

Διχαστικό «μανιφέστο» Μπαρντελά. Ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), δημοσίευσε μια επιστολή προς «τις Γαλλίδες και τους Γάλλους» στην οποία εκθέτει τη στρατηγική του κόμματος για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων στον δεύτερο γύρο: έμφαση στις καταναλωτικές δαπάνες και στην ανάγκη οι Γάλλοι «να τα βγάλουν πέρα», και προειδοποίηση για την αριστερά — την οποία το κόμμα του θα αντιμετωπίσει σε όλη την επικράτεια στον δεύτερο γύρο.

Το μεγαλύτερο μέρος της επιστολής εστιάζει στον Ζαν Λυκ Μελανσόν και τους κινδύνους που, σύμφωνα με τον Μπαρντελά, αντιπροσωπεύει για τη Γαλλία. Ο Μελανσόν είναι μια πολωτική προσωπικότητα στη Γαλλία, αλλά άλλα σημαίνοντα στελέχη της αριστεράς δήλωσαν τη Δευτέρα το πρωί ότι ο Μελανσόν δεν ήταν υποψήφιος για πρωθυπουργός και δεν ήταν το επίκεντρο του τελευταίου γύρου.

