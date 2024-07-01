Αίσθηση έχουν προκαλέσει νέες δηλώσεις του εξτρεμιστή, ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ (Itamar Ben Gvir), ο οποίος ζήτησε την εκτέλεση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές «με μία σφαίρα στο κεφάλι».

Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, ο Γκιβρ ζητά να ψηφιστεί στην Κνεσέτ ο νόμος σχετικά με την εκτέλεση των κρατουμένων και υπόσχεται ότι, μέχρι να περάσει ο νόμος, θα τους παρέχει λίγη τροφή για να τους κρατήσει στη ζωή μέχρι την εκτέλεσή τους.

🚨JUST IN: Israeli Minister of National Security Itamar Ben Gvir:



The Palestinian prisoners must be killed by shooting them in the head, and until passing this law of execution of Palestinian prisoners, we will give them little to live on. pic.twitter.com/elhPFwd6q4 — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 30, 2024

Η Γενική Συνέλευση της Κνεσέτ του Ισραήλ ενέκρινε, σε προκαταρκτική ανάγνωση, στις αρχές Μαρτίου 2023, την επιβολή της θανατικής ποινής στους Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο προτεινόμενος νόμος, ο οποίος απαιτεί δύο ακόμη αναγνώσεις στην Κνεσέτ για να τεθεί σε ισχύ, δίνει εντολή στα δικαστήρια να επιβάλλουν θανατική ποινή σε όσους «διαπράττουν αδίκημα δολοφονίας με κίνητρο τον ρατσισμό και πρόθεση να βλάψουν το κράτος του Ισραήλ».

