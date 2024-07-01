Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι διαδήλωσαν χθες στην Ιερουσαλήμ, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ να κατατάσσονται υποχρεωτικά στον στρατό (μέχρι τώρα εξαιρούνταν της στρατιωτικής θητείας).

Μετά την πρωινή ειρηνική πορεία σε γειτονιά της Ιερουσαλήμ, το πλήθος μετακινήθηκε στο κέντρο της πόλης, ξεκινώντας επεισόδια.

Οι εξαγριωμένοι υπερορθόδοξοι – ανάμεσά τους και πολλοί ανήλικοι – επιτέθηκαν με πέτρες στο αυτοκίνητο ενός υπερορθόδοξου υπουργού και συγκρούτσηκαν με την αστυνομία.

Protesters attacked Housing Minister Yitzhak Goldknopf's car, accusing him of complicity in the conscription of Haredim

Για να διαλύσουν το πλήθος, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν κανόνια νερού ενώ έφιπποι αστυνομικοί κυνηγούσαν τους διαδηλωτές.

Τα άγρια επεισόδια κράτησαν μέχρι αργά τη νύχτα της Κυριακής, χωρίς η κατάσταση να εκτονωθεί ολοκληρωτικά.

Η στρατιωτική θητεία στο Ισραήλ είναι υποχρεωτική αλλά οι σπουδαστές των εβραϊκών σεμιναρίων εξαιρούνται από την υποχρέωση εδώ και πολλές δεκαετίες.

Η δικαστική απόφαση ορόσημο την περασμένης εβδομάδας θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου , καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός εξαρτά την επιβίωσή του από δύο υπερορθόδοξα κόμματα που θεωρούν ότι η εξαίρεση των μελών της υπερορθόδοξης κοινότητας του Ισραήλ από την υποχρεωτική στράτευση (μόνο εθελοντική) που ισχύει για τους υπόλοιπους πολίτες, προστατεύει τις υπερσυντηρητικές τους πεποιθήσεις που θα κινδύνευαν από την ένταξή τους στο στράτευμα.

