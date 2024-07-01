Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πικρά οδυνηρή επιλογή: Να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει την ακροδεξιά ή να προσπαθήσει να σώσει ό,τι έχει απομείνει από το άλλοτε κυρίαρχο κίνημά του προτού αυτό «πεθάνει» σχολιάζει το Politico σε ανάλυσή του με χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Μακρόν τελείωσε. Μπορεί να σταματήσει κάποιος τη Λεπέν;»



Για τον 46χρονο ηγέτη της Γαλλίας, ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής ήταν μια ταπείνωση τόσο προσωπική όσο και η εκπληκτική άνοδός του στην προεδρία ως «φρέσκο αουτσάιντερ» πριν από επτά χρόνια.

Κήρυξε πρώρες εκλογές μετά από μια καταστροφική ήττα από την ακροδεξιά στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου, με έναν στόχο: να σταματήσει τη Γαλλία από το να φτάσει τα άκρα. Πέτυχε το αντίθετο.



Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και η μοναδική με πυρηνική ισχύ στην ΕΕ είναι τώρα πιο κοντά από ποτέ στο να δημιουργήσει μια ακροδεξιά κυβέρνηση για πρώτη φορά στα γαλλικά χρονικά, αφού η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν πήρε δραματικό προβάδισμα στον πρώτο γύρο των εκλογών.



Εάν ο δεύτερος γύρος των εκλογών στις 7 Ιουλίου δώσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την Εθνική Συσπείρωση - και οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυτό το σενάριο είναι πιθανό - η Γαλλία θα βρεθεί σε αχαρτογράφητα νερά. Η Γαλλία θα κυβερνάται, τουλάχιστον εν μέρει, από πολιτικούς που έκαναν όνομα ως συμπαθούντες του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ δεσμεύονταν να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κηρύξουν πόλεμο κατά της μετανάστευσης και να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ.



Αν και το κόμμα της Λεπέν έχει αμβλύνει ορισμένες από τις πιο αιχμηρές θέσεις του, παραμένει βαθιά επιφυλακτικό έναντι των κυρίαρχων δυτικών πολιτικών θέσεων. Μια νίκη σε αυτές τις εκλογές θα παρείχε ισχυρή ώθηση στις πιθανότητες της Λεπέν να κερδίσει τη γαλλική προεδρία το 2027.



«Μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι η… ‘’αποτοξίνωση’’ της άλλοτε τοξικής Εθνική Συσπείρωσης φτάνει στα τελικά της στάδια», δήλωσε ο Μπρουνό Κοτρέ, πολιτικός αναλυτής στα ινστιτούτα Sciences Po.



«Κέρδισαν τις ευρωεκλογές τρεις συνεχόμενες φορές, και η Μαρίν Λεπέν δύο φορές πέρασε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Αν κερδίσουν τις δεύτερες σημαντικότερες εκλογές της Γαλλίας [τις βουλευτικές εκλογές], έχουν γίνει mainstream», πρόσθεσε.



Σημειώνεται ότι η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της έλαβαν το 33% των ψήφων στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο του Ζαν Λυκ Μελανσόν ήρθε δεύτερο με 28%. Ο κεντρώος συνασπισμός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έλαβε το 20% των ψήφων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.



Αυτό σημαίνει ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε να πάρει μεταξύ 230 και 280 εδρών στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με το ινστιτούτο.



Με το όριο για την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο να είναι 289 έδρες, η ακροδεξιά μπορεί ακόμη και να είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση σε μια εβδομάδα, με πρωθυπουργό τον Πρόεδρο του Εθνικού Ράλι Ζορντάν Μπαρντέλα.



Το ερώτημα τώρα είναι αν οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε μπορεί να το σταματήσει.



Το πόσο κοντά θα φτάσει η Μαρίν Λεπέν στην απόλυτη πλειοψηφία εξαρτάται από το πώς θα αντιδράσουν τα άλλα κόμματα και ο Μακρόν στην ηχηρή νίκη της. Αφήνουν τις διαφορές τους στην άκρη και ενώνονται για να νικήσουν την ακροδεξιά;





Το βράδυ της Κυριακής, οι σύμμαχοι του Μακρόν προσπαθούσαν να καταλήξουν σε μια απόφαση για το τι να κάνουν.



Μιλώντας λίγες ώρες μετά την ήττα, ο πρωθυπουργός του Μακρόν, Γκάμπριελ Ατάλ, ζήτησε «να μην δοθεί ψήφος στην Εθνική Συσπείρωση», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι οι υποψήφιοι που ανήκουν στον συνασπισμό του Μακρόν θα πρέπει να ανακαλέσουν τις υποψηφιότητές του μόνο σε περιπτώσεις όπου ένας υποψήφιος από τις «δημοκρατικές δυνάμεις» ήταν σε καλύτερη θέση για να κερδίσει — ενδεχομένως εξαιρουμένων των υποψηφίων της Ανυπότακτης Γαλλίας του Μελανσόν.



Το πιο ξεκάθαρο σημάδι της διάρρηξης του «υγειονομικού κλοιού» προήλθε από τον σύμμαχο του Μακρόν και πρώην πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος κάλεσε ρητά τους ψηφοφόρους να αντιταχθούν στην Εθνική Συσπείρωση αλλά και στην Ανυπότακτη Γαλλία. Ακολούθησε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να καλέσει τους ψηφοφόρους να επιλέξουν έναν υποψήφιο από το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία εάν αυτό αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική εναλλακτική για να ανακοπεί η πορεία ενός υποψηφίου από το Εθνικό Μέτωπο.



«Καθώς η αριστερά έχει κάνει τον Μακρόν τον μεγάλο της αντίπαλο και ο Μελανσόν και ο Μακρόν έχουν περάσει μήνες δίνοντας μια τεράστια πολιτική μάχη, είναι δύσκολο να αναζωογονηθεί ο υγειονομικός κλοιός», δήλωσε ο Μπρούνο Ζανμπαρτ, ένας δημοσκόπος από το OpinionWay. «Δεν ξέρουμε επίσης αν (μια παρότρυνση) σθα κάνει τη διαφορά με τους ψηφοφόρους». Πρόσθεσε ότι συχνά οι κεντρώοι ψηφοφόροι απέχουν όταν τους δίνεται η επιλογή μεταξύ της άκρας αριστεράς και της ακροδεξιάς.

Προθεσμία έως το βράδυ της Τρίτης

Οι υποψήφιοι που έχουν περάσει στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας έχουν προθεσμία μέχρι το βράδυ της Τρίτης για να αποφασίσουν εάν θα αποχωρήσουν από την εκλογικ΄ξη κούρσα ή θα συνεχίσουν την εκλογική κούρσα. Το βράδυ της Κυριακής, φάνηκε ότι σε πολλές εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος που κατέλαβε την τρίτη θέση αποσύρθηκε για να βοηθήσει έναν αντίπαλο να κερδίσει την Εθνική Συσπείρωση.



Από πλευράς της, η Εθνική Συσπείρωση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση εάν δεν κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Την Κυριακή, η Λεπέν επέμεινε ότι ο Μπαρντέλα θα γινόταν πρωθυπουργός μόνο εάν η Εθνική Συσπείρωση είχε την υποστήριξη του κοινοβουλίου. Παραδοσιακά, ο Γάλλος πρόεδρος διορίζει πρωθυπουργό από τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα της Εθνοσυνέλευσης.



«Χωρίς σαφή πλειοψηφία, θα υπάρχουν πάντα παλιοί φεουδαρχισμοί, ηθελημένη αδράνεια και πολιτικοί ελιγμοί που θα καταστρέψουν την αληθινή εναλλακτική που χρειάζεται η χώρα», είπε η Λεπέν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.



Για να μπορέσει να επιτύχει την απόλυτη πλειοψηφία, η Λεπέν θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με βουλευτές του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικανών. Αλλά η προεκλογική συμμαχία της Λεπέν με τον ηγέτη τους, Ερίκ Σιοτί, προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από τους «βαρόνους» των Ρεπουμπλικανών.



Εάν οι εκλογές φέρουν ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, το πολιτικό σχέδιο του Μακρόν μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να πεθάνει καταλήγει το Politico.



Πηγή: skai.gr

