Τρομοκρατική οργάνωση αποκάλεσε ο Τζο Μπάιντεν τις δυνάμεις των Χούθι, στο πρώτο του δημόσιο σχόλιο εχθές, Παρασκευή, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις τους, στην Υεμένη.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο ταξιδιού στην Πενσυλβάνια, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι θα "απαντήσει" εάν "οι Χούθι συνεχίσουν την απαράδεκτη συμπεριφορά τους".

Κληθείς να απαντήσει τι μήνυμα είχε για την Τεχεράνη μετά τα πλήγματα κατά των ανταρτών Χούθι, τους οποίους υποστηρίζουν οι Ιρανοί, απάντησε: "Έχω ήδη στείλει το μήνυμά μου στο Ιράν".

Ο πρόεδρος Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι "θεωρεί" πως τα αμερικανικά πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη δεν προκάλεσαν "απώλειες αμάχων".

"Θεωρώ ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων, γι' αυτόν τον λόγο επίσης (τα πλήγματα) έχουν επιτυχία", δήλωσε σε σύντομη συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους καθώς επισκεπτόταν ένα κατάστημα στο Άλενταουν της Πενσυλβάνια.

Εξέφρασε ωστόσο την ανησυχία του, για τον αντίκτυπο που θα έχει πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στις τιμές του πετρελαίου.

Οι τιμές του μαύρου χρυσού αυξήθηκαν χθες καθώς αρκετά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν στην Ερυθρά Θάλασσα άλλαξαν ρότα μετά τις αεροπορικές επιδρομές που

Το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον δηλώνουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές τους στην Υεμένη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ελέγχεται από τους Χούθι, πραγματοποιούνται εν είδει αντιποίνων μετά τις επί μήνες επιθέσεις του κινήματος αυτού εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι δηλώνουν ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν την απάντησή τους στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

