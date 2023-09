Γαλλία: Ο Πάπας Φραγκίσκος τελεί λειτουργία στο στάδιο Βελοντρόμ της Μασσαλίας - Δείτε βίντεο

"Καλημέρα Μασσαλία, καλημέρα Γαλλία": με αυτές τις λέξεις, στα γαλλικά, ο Πάπας Φραγκίσκος άρχισε τη μεγάλη λειτουργία σήμερα στο στάδιο Βελοντρόμ της Μασσαλίας, ενώπιον δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο ποντίφικας είχε προηγουμένως συνάντηση που διήρκησε μισή ώρα με τον Γάλλο πρόεδρο, η οποία επικεντρώθηκε πρωτίστως στη διεθνή κατάσταση, κυρίως στην Ουκρανία, την Αφρική, το Ναγκόρνο Καραμπάχ, ακόμη και σε περιβαλλοντικά θέματα, σύμφωνα με το Ελιζέ.

