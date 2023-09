Φλόριντα: Τεράστιος αλιγάτορας «κυκλοφορούσε» με ένα πτώμα στο στόμα - Δείτε βίντεο

Ένας τεράστιος αλιγάτορας κυκλοφορούσε στην πόλη Λάργκο της Φλόριντα, μεταφέροντας το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου.

Μάρτυρας εντόπισε το τεράστιο ερπετό με το θύμα του εγκλωβισμένο ανάμεσα στα σαγόνια του σε έναν οικιστικό δρόμο στο Λάργκο, μια μικρή κοινότητα μόλις τέσσερα μίλια νότια του Clearwater.

«Είδα ότι υπήρχε ένα σώμα στο στόμα του, οπότε άρχισα να καταγράφω», είπε ο μάρτυρας JaMarcus Bullard που ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λάργκο, η οποία βρισκόταν μόλις λίγα βήματα μακριά από το σημείο.

Οι αρχές τράβηξαν γρήγορα τον αλιγάτορα από το νερό και τον πυροβόλησαν, είπε ο Μπούλαρντ.

