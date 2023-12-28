Ένα έφηβο αγόρι έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία σε δημοφιλή περιοχή διακοπών και σερφ στη νότια ακτή της Αυστραλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το πτώμα του αγοριού ανασύρθηκε από το νερό μετά την επίθεση, κοντά στην παραλία Ethel στο Εθνικό Πάρκο Innes στη χερσόνησο Yorke, δήλωσαν οι αρχές.

Μάρτυρες είπαν ότι η επίθεση στον 15χρονο έφηβο έγινε μπροστά στα μάτια του τρομοκρατημένου πατέρα του.

«Ο καρχαρίας έπιασε το πόδι του αγοριού και ένας σέρφερ έτρεξε να το βοηθήσει. Ο καρχαρίας έκανε κύκλους γύρω τους ενώ υπήρχε πολύ αίμα. Τον έφερε στην ακτή, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ αργά πια», είπε λουόμενος στην περιοχή.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη θανατηφόρα επίθεση στο συγκεκριμένο θέρετρο αν και έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις πρόσφατα στα ύδατα της Νότιας Αυστραλίας.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας είπε ότι οι αξιωματικοί της ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά για την επίθεση την Πέμπτη στις 13:30 τοπική ώρα (02:30 GMT).

«Δυστυχώς το σώμα ενός έφηβου ανασύρθηκε από το νερό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η παραλία Ethel είναι μια αμμώδης παραλία μήκους 400 μέτρων, δημοφιλής στους σέρφερ και τους τουρίστες, με κύματα κατά μέσο όρο 1,5 μέτρο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα και κάτοικο της περιοχής, το θύμα μπορεί να ήταν περίπου «30 με 40 μέτρα μακριά από την ακτή», ενώ ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η περιοχή είχε πάντα καρχαρίες αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι τώρα».

Τον Μάιο, ένας σέρφερ σκοτώθηκε στα ανοιχτά της χερσονήσου Eyre, και τον Φεβρουάριο, ένα κορίτσι κατακρεουργήθηκε από έναν καρχαρία σε ένα ποτάμι στο Περθ, την πρωτεύουσα της Δυτικής Αυστραλίας.

Η Αυστραλία έχει περισσότερες επιθέσεις καρχαριών από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από τις ΗΠΑ.



