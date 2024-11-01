Ιβάν ο Τρομερός: εξουσία και φόβος στην πρώιμη Ρωσία

Το skai.gr για να τιμήσει τη μνήμη του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, συγκέντρωσε και παρουσιάζει τέσσερις ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες ο γνωστός ιστορικός μιλάει για τον “Κόσμο των Ρως”.

Μεταφερόμαστε στην περίοδο διαμόρφωσης του ρωσικού κράτους, από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα. Ο Ιβάν ο 3ος και ο Ιβάν ο Τρομερός είναι από τις κύριες προσωπικότητες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενοποίηση των ρωσικών ηγεμονιών υπό τη Μόσχα. Μετά την υποταγή στη Χρυσή Ορδή, οι Ρώσοι σχηματίζουν έναν συγκεντρωτικό κρατικό μηχανισμό με στρατιωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, εισάγοντας για πρώτη φορά μισθό για αξιωματούχους και οργανωμένο στρατό.

Ο Ιβάν ο Τρομερός προχωρά στη δημιουργία του Κρεμλίνου και καθιερώνει αυταρχικό μοντέλο εξουσίας, το οποίο περιλαμβάνει θεσμούς όπως η «Δούμα» και οι μισθοφόροι της προσωπικής του φρουράς. Μέσα από πολιτικές διαμάχες, επιδρομές και αναδυόμενους θεσμούς, η Ρωσία άρχισε να μετατρέπεται σε αυτοκρατορία, ακολουθώντας ένα μοντέλο εξουσίας που επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη ρωσική πολιτική.

Περιγράφει και διηγείται ο ιστορικός Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή – Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

Πηγή: skai.gr

