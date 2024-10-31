Το συνταγματικό δικαστήριο της Μολδαβίας αναγνώρισε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της 20ης Οκτωβρίου, στο οποίο με οριακή πλειοψηφία οι Μολδαβοί τάχθηκαν υπέρ των φιλοδοξιών της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Το δημοψήφισμα και ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν την ίδια ημέρα αμαυρώθηκαν από καταγγελίες για ανάμειξη στις εκλογές.

Οι ψηφοφόροι ενέκριναν με το 50,28% των ψήφων την εγγραφή στο Σύνταγμα του στόχου ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η σημερινή δικαστική απόφαση ανοίγει το δρόμο στη Μολδαβία για την τροποποίηση αυτή στο Σύνταγμα.

Το δημοψήφισμα για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών διεξήχθησαν σε κλίμα «πρωτοφανούς ανάμειξης» της Ρωσίας, κατήγγειλαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΗΠΑ μεταξύ άλλων δυτικών χωρών με την Μόσχα να ισχυρίζεται ότι τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών και του δημοψηφίσματος στη Μολδαβία ήταν αποτέλεσμα νοθείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

