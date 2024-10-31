Στη Λίβερπουλ παίρνουν σοβαρά το θέμα της νόμιμης πώλησης εισιτηρίων και για τον λόγο αυτό προχώρησαν στην επιβολή δια βίου αποκλεισμού από το γήπεδο σε 75 ανθρώπους που συνδέονταν με υποθέσεις μεταπώλησης εισιτηρίων.

Επιπλέον, επιβλήθηκε αποκλεισμός αορίστου διάρκειας σε 136 άτομα, με πάνω από 100.000 λαθραίους λογαριασμούς να κλείνουν.

Ο σύλλογος αναφέρει πως οι παραπάνω ποινές επιβλήθηκαν για υποθέσεις «μη εγκεκριμένης διάθεσης εισιτηρίων και καρτών μέλους», επισημαίνοντας στους φιλάθλους πως πρέπει να προμηθεύονται τα μαγικά χαρτάκια μονάχα από επίσημους φορείς.

Παράλληλα, πάνω από 5.000 λογαριασμοί ακόμα βρίσκονται υπό έρευνα λόγω ύποπτης δραστηριότητας.

#LFC continues to take decisive action against ticket touting, shutting down close to 100,000 fake ticketing accounts, while issuing 75 lifetime bans and 136 indefinite suspensions last season alone ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) October 31, 2024

