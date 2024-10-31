«Ο υπέρτατος στόχος που έθεσα στις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ και στους κλάδους ασφαλείας είναι να αποτρέψουν το Ιράν από το να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου, σε ομιλία του σε νέους στρατιωτικούς, είπε ότι το Ισραήλ έχει άνευ προηγουμένου ελευθερία δράσης μετά τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν.

«Το Ισραήλ σήμερα έχει περισσότερη ελευθερία δράσης στο Ιράν από ποτέ. Μπορούμε να φτάσουμε σε οποιοδήποτε μέρος στο Ιράν αν χρειαστεί», είπε ο Νετανιάχου.

Συνάντηση με απεσταλμένους των ΗΠΑ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στους απεσταλμένους των ΗΠΑ την Πέμπτη ότι η ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις απειλές για την ασφάλειά του από τον Λίβανο και να επιστρέψει τους εκτοπισμένους στο βορρά ήταν βασικά στοιχεία οποιασδήποτε συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο.

Μίλησε λίγο μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ στη Μετούλα του βόρειου Ισραήλ που σκότωσε πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός Ισραηλινού αγρότη και τέσσερις ξένους εργάτες, ενώ δύο ακόμη άμαχοι σκοτώθηκαν από θραύσματα κοντά στην πόλη Κιριάτ Ατά, δήλωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Εν τω μεταξύ, η Βηρυτός είπε ότι μια σειρά ισραηλινών επιδρομών σκότωσαν έξι εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στο νότιο Λίβανο.

«Το κύριο ζήτημα δεν είναι η γραφειοκρατία αυτής ή της άλλης συμφωνίας, αλλά η ικανότητα και η αποφασιστικότητα του Ισραήλ να επιβάλει τη συμφωνία και να αποτρέψει οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά του από τον Λίβανο», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου στους δύο απεσταλμένους των ΗΠΑ.

Ο Brett McGurk και ο Amos Hochstein βρίσκονταν στο Ισραήλ σε μια νέα προσπάθεια για την εξασφάλιση εκεχειρίας τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα.

Πηγές είπαν προηγουμένως στο Reuters ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε κατάπαυση 60 ημερών για να επιτραπεί η εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία θα συνεπαγόταν την απόσυρση της ένοπλης παρουσίας της Χεζμπολάχ από νότια του ποταμού Λιτάνι.

Η διπλωματική ώθηση έρχεται εν μέσω εντεινόμενων μαχών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, οι οποίες διεξήχθησαν παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα κατά των μαχητών της Χαμάς που έχει αφήσει τον μικροσκοπικό θύλακα σε ερείπια και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε μια μορφή «γενοκτονίας» με την επίθεσή του στη βόρεια Γάζα -κατηγορία που αρνείται- και κάλεσε τον Λίβανο να επιλύσει τη μακροχρόνια πολιτική του κρίση.

