Ο ισχυρός τυφώνας Κονγκ-ρέι, ένας από τους σφοδρότερους που έπληξαν την Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια, έφθασε στην ξηρά το μεσημέρι στο Τσενγκγκόνγκ (νοτιοανατολικά) και έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, την ώρα που τουλάχιστον 205 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό των αρχών.

Ο τυφώνας, που συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας 184 χλμ/ώρα και από καταρρακτώδεις βροχές αφίχθη περίπου στις 13.40 τοπική ώρα (07.40 ώρα Ελλάδας) στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, που είναι το πιο αραιοκατοικημένο της νήσου αυτής των 23 εκατομμυρίων κατοίκων.

Δέντρα που ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα, κλείνοντας δρόμους και δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις των αρχών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία αξιωματούχος μιας κοινότητας της επαρχίας Χουάλιεν (ανατολικά), της πλέον πληγείσας.

Μια 56χρονη γυναίκα σκοτώθηκε μετά την πτώση δέντρου πάνω στο όχημά της, στην κομητεία Ναντού (κεντρικά), ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών της χώρας, ενώ άλλοι 205 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πριν από την άφιξη της καταιγίδας, κύματα ύψους 10 μέτρων σάρωσαν τις ακτές και τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις βροχοπτώσεις, κυρίως από κατολισθήσεις, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Τουλάχιστον 34 κατολισθήσεις καταγράφηκαν, 162 κτίρια υπέστησαν ζημιές και 366 δέντρα έπεσαν, αναφέρει η ίδια πηγή.

Περισσότερες από 400 εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις ακυρώθηκαν, όλα τα δρομολόγια φέριμποτ ανεστάλησαν και περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.