Ένας ύποπτος συνελήφθη για τον πυροβολισμό τριών φοιτητών παλαιστινιακής καταγωγής στην πόλη Μπέρλινγκτον του Βερμόντ, στις ΗΠΑ, μετέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, μια επίθεση την οποία η αστυνομία ερευνά ως ρατσιστικά υποκινούμενο έγκλημα.

Ένας άνδρας με πιστόλι πυροβόλησε και τραυμάτισε τους τρεις φοιτητές σε δρόμο κοντά στο πανεπιστήμιο του Βερμόντ το Σάββατο το βράδυ και στη συνέχεια διέφυγε, ανακοίνωσε η αστυνομία του Μπέρλινγκτον.

Το CNN μετέδωσε ότι ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο Τζέισον Τζ. Ίτον 48 ετών, συνελήφθη χθες Κυριακή το απόγευμα.

Η αστυνομία του Μπέρλινγκτον και το γραφείο του δημάρχου της πόλης δεν έχουν σχολιάσει προς το παρόν την πληροφορία.

Δύο από τα θύματα είναι Αμερικανοί πολίτες και ο τρίτος νόμιμος κάτοικος των ΗΠΑ. Όλοι τους είναι 20 ετών, σημείωσε η αστυνομία. Δύο από τους φοιτητές φορούσαν την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα όταν έγιναν στόχος της επίθεσης, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τα θύματα φέρονται να μιλούσαν αραβικά όταν δέχθηκαν την επίθεση, σύμφωνα με το Institute for Middle East Understanding, μια μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, η οποία σημείωσε ότι ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον των τριών ανδρών, αφού πρώτα τους φώναξε και τους παρενοχλούσε. Η αστυνομία από την πλευρά της έχει ανακοινώσει ότι ο δράστης πυροβόλησε τέσσερις φορές εναντίον των φοιτητών χωρίς να πει λέξη.

Το επεισόδιο αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ βιώνουν αύξηση των ισλαμοφοβικών και αντισημιτικών ενεργειών, όπως των βίαιων επιθέσεων και της παρενόχλησης μέσω του διαδικτύου, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου.

«Αυτούς τους γεμάτους φόρτιση καιρούς κανείς δεν μπορεί να κοιτάξει το περιστατικό και να μην υποπτευθεί ότι ενδέχεται να πρόκειται για ρατσιστικά υποκινούμενο έγκλημα», δήλωσε ο Τζον Μούραντ επικεφαλής της αστυνομίας του Μπέρλινγκτον.

«Το γεγονός ότι αυτό το περιστατικό ενδέχεται να υποκινήθηκε από το μίσος είναι τρομακτικό», σχολίασε από την πλευρά του ο δήμαρχος της πόλης Μίρο Γουάινμπέργερ, σημειώνοντας ότι η αστυνομία «εξετάζει κατά προτεραιότητα αυτό το ενδεχόμενο».

Οι οικογένειες των θυμάτων σε κοινή τους ανακοίνωση κάλεσαν τις αρχές να αντιμετωπίσουν την επίθεση σαν έγκλημα μίσους. Το ίδιο ζήτησε και η Αμερικανοαραβική Επιτροπή Κατά των Διακρίσεων (ADC).

«Η αύξηση των αντιαραβικών και αντιπαλαιστινιακών αισθημάτων που βιώνουμε είναι πρωτοφανής και αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα ότι αυτό το μίσος μπορεί να γίνει βίαιο», σχολίασε ο εκτελεστικός διευθυντής της ADC Άμπεντ Αγιούμπ.

Οι οικογένειες ταυτοποίησαν τα θύματα ως τον Χισάμ Αουρτάνι φοιτητή στο πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ, τον Κινάν Αμπντέλ Χαμίντ που φοιτά στο Κολέγιο Χάβερφορντ της Πενσιλβάνιας και τον Ταχσίν Άχμεντ, φοιτητή στο Κολέγιο Τρίνιτι του Κονέκτικατ.

Όλοι τους ήταν απόφοιτοι του Σχολείου Φίλων της Ραμάλα, ένα ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το οποίο διαχειρίζονται Κουάκεροι.

Δύο από τους φοιτητές επισκέπτονταν την οικογένεια του τρίτου στο Μπέρλινγκτον με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η αστυνομία επεσήμανε χθες ότι και οι τρεις παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση: οι δύο φέρουν τραύματα από σφαίρα στον κορμό και ο τρίτος στα πόδια. «Δύο είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ ο τρίτος έχει υποστεί πολύ πιο σοβαρά τραύματα», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

