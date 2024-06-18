Πιο μετριοπαθής προσπαθεί να εμφανιστεί η Μαρίν Λεπέν στην τελική ευθεία για τις γαλλικές εκλογές, αφαιρώντας επίμαχα σημεία από τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός της σχετικά με την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρει το Politico, το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση, αφαίρεσε από τον ιστότοπό του θέσεις γύρω από την αμυντική πολιτική και ειδικότερα προχώρησε στη διαγραφή ενοτήτων που πρότειναν την εμβάθυνση των διπλωματικών δεσμών με τη Ρωσία, τη διακοπή έργων συνεργασίας με τη Γερμανία και την έξοδο από τη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Με τις δημοσκοπήσεις να προβλέπουν νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης στις εκλογές, το κόμμα επιδιώκει να ενισχύσει την αξιοπιστία του στην παγκόσμια σκηνή πριν οι Γάλλοι ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου.

Οι προγραμματικές προτάσεις αποτελούν μέρος της προεδρικής εκστρατείας της Μαρίν Λεπέν του 2022, κατά την οποία το κόμμα της είχε δημοσιεύσει 17 θεματικά φυλλάδια. Πλέον ενώ 16 φυλλάδια παραμένουν στο διαδίκτυο, αυτό για την άμυνα αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα λίγο μετά τις 11 Ιουνίου.

Στο μανιφέστο, η Εθνική Συσπείρωση υποστήριζε την απομάκρυνση από την Ουάσιγκτον και την εμβάθυνση των σχέσεων με τη Μόσχα. Ειδικότερα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον «δεν συμπεριφέρεται πάντα ως σύμμαχος της Γαλλίας», το πρόγραμμα της Λεπέν το 2022 πρότεινε ότι πρέπει να επιδιωχθεί «μια συμμαχία με τη Ρωσία σε ορισμένα ζητήματα», όπως η ευρωπαϊκή ασφάλεια ή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η ίδια θεματική ενότητα, που έχει αποσυρθεί σήμερα, ανέφερε επίσης ότι η Γαλλία θα πρέπει «αμέσως» να αποχωρήσει από τη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, πρότεινε «να τεθεί ένα τέλος» σε έργα συνεργασίας με τη Γερμανία στον στρατιωτικό τομέα, λόγω «της βαθιάς και ασυμβίβαστης δογματικής, επιχειρησιακής και βιομηχανικής απόκλισης με το Βερολίνο». Η αμυντική συνεργασία με τη Γερμανία περιλάμβανε σχέδια για την από κοινού κατασκευή αρμάτων μάχης και μαχητικά αεροσκάφη επόμενης γενιάς.

Τον Μάρτιο, οι βουλευτές της Εθνικής Συσπείρωσης απείχαν από την ψηφοφορία για τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ενώ οι βουλευτές της αριστερής πτέρυγας France Unbowed καταψήφισαν.

Τον ίδιο μήνα ο Τζόρνταν Μπαρντέλα, είπε στο POLITICO ότι η Γαλλία θα πρέπει να περιμένει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία προτού αποχωρήσει από τη διοίκηση της στρατιωτικής συμμαχίας.

Ωστόσο, στο πρόγραμμά του για τις ευρωεκλογές του 2024, η Εθνική Συσπείρωση δεν επανέλαβε τις συγκεκριμένες θέσεις, αντιθέτως ανέφερε ότι «η Ρωσία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και προκαλεί αναθεώρηση της διεθνούς τάξης».

Τις τελευταίες ημέρες, η Εθνική Συσπείρωση έχει αμβλύνει προτάσεις σχετικά με την οικονομική πολιτική της για να μην προκαλέσει την αντίδραση των αγορών.

Όπως αναφέρει το Politico, εκπρόσωπος της Εθνικής Συσπείρωσης, δήλωσε ότι Μπαρντελά θα ανακοινώσει το πρόγραμμά του, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της άμυνας, τις επόμενες ημέρες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.