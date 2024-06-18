«Η ήδη τεταμένη κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί περαιτέρω το 2023», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ και προειδοποίησε για «αυξανόμενες τάσεις αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας στην Γερμανία». Για «πολύ υψηλό επίπεδο απειλών» έκανε λόγο από την πλευρά του ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Τόμας Χάλντενβαγκ και σημείωσε ότι η ισλαμιστική σκηνή παραμένει ισχυρή.

Παρουσιάζοντας νωρίτερα σήμερα την ετήσια έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, η κυρία Φέζερ και ο κ. Χάλντεβαγκ αναφέρθηκαν στον αντίκτυπο που έχουν για την εσωτερική ασφάλεια της Γερμανίας οι πόλεμοι στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, αλλά και οι προσπάθειες κατασκοπείας εκ μέρους της Ρωσίας και της Κίνας. «Πρέπει να υπερασπιστούμε ενεργά την δημοκρατία μας, η οποία είναι μεν ισχυρή, αλλά βρίσκεται επίσης και υπό σημαντική πίεση», τόνισε η υπουργός.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, ο αριθμός εγκλημάτων με πολιτικά και θρησκευτικά κίνητρα υπερτριπλασιάστηκε το 2023, ενώ τα βίαια εγκλήματα της ίδιας κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 67,4%. Τα περισσότερα από αυτά είχαν ισλαμιστικό υπόβαθρο, σημείωσε ο Χάλντεβαγκ και εξήγησε ότι μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα η απειλή από την ισλαμιστική τρομοκρατία , είτε από μεμονωμένους δράστες με τζιχαντιστικά κίνητρα είτε από οργανωμένες τζιχαντιστικές ομάδες, ενώ ο αριθμός των εγκλημάτων με ξένο ιδεολογικό εξτρεμιστικό κίνητρο αυξήθηκε κατά 56,6%. Αναμένονται «πιο περίπλοκες» επιθέσεις στο μέλλον, πρόσθεσε ο ίδιος. «Είναι απολύτως σαφές για εμάς ότι δεν θα επιτρέψουμε να εκφοβιστούμε», διαβεβαίωσε από την πλευρά της η υπουργός Εσωτερικών.

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι ο αριθμός εγκλημάτων που υποκινούνται από δεξιό εξτρεμισμό αυξήθηκε επίσης κατά 22,4%. Όπως ανέφερε ο κ. Χάλντενβαγκ, η αύξηση σε αυτή την κατηγορία δεν οφείλεται μόνο στην Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) και στην οργάνωση της νεολαίας της, Junge Alternative, αλλά και σε άλλες, οργανωμένες και μη, ομάδες. Την ίδια ώρα, τα εγκλήματα που αποδίδονταν στην οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ» μειώθηκαν κατά 30,4%. Αντιθέτως, ο αριθμός των εγκλημάτων από την ακροαριστερά αυξήθηκε κατά 10,4% και ο αριθμός βίαιων ενεργειών εναντίον της αστυνομίας και των αρχών ασφαλείας αυξήθηκε το προηγούμενο έτος κατά 65,6%. Αύξηση καταγράφεται και στα εγκλήματα που διαπράττονται στο πλαίσιο του «αγώνα για το κλίμα». Το 2022 είχαν σημειωθεί 56 τέτοια περιστατικά και το επόμενο έτος 293.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται για πρώτη φορά ως «ύποπτη ακροδεξιά περίπτωση» το κίνημα BDS (Μποϊκοτάζ, Αποεπενδύσεις και Κυρώσεις), το οποίο «συνδέεται με τον κοσμικό παλαιστινιακό εξτρεμισμό μέσω των αντισημιτικών θέσεών του». Με την εκστρατεία του, το BDS καλεί σε γενικό οικονομικό μποϊκοτάζ, απόσυρση επενδυτικών κεφαλαίων και επιβολή κυρώσεων κατά του κράτους του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.