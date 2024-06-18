Οι υπηρεσίες Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού γνώριζαν περισσότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου την ύπαρξη σχεδίου επίθεσης της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων και κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ με στόχο την σύλληψη εκατοντάδων ομήρων, μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Η μονάδα του ισραηλινού στρατού που είναι επιφορτισμένη με τις παρακολουθήσεις και την συγκέντρωση πληροφοριών, η Unit 8200, συνέταξε στις 19 Σεπτεμβρίου έκθεση με λεπτομερή στοιχεία για την εκπαίδευση επίλεκτων μονάδων της Χαμάς εν όψει των επιθέσεων αυτών.

Οι αξιωματούχοι του τομέα των Πηροφοριών εντός της στρατιωτικής διοίκησης του νοτίου τομέα του Ισραήλ, στην οποία ανήκει και η Λωρίδα της Γάζας, γνώριζαν την έκθεση, αλλά την αγνόησαν, σύμφωνα με το Kan, που επικαλείται μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kan, έγγραφο που διανεμήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στην 143 Μεραρχία της Τσαχάλ, γνωστή και ως Μεραρχία της Γάζας, ενημέρωνε για σχέδιο επίθεσης κατά στρατιωτικών βάσεων και κιμπούτς και την σύλληψη έως και 250 ομήρων, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

Το χειρότερο δυνατό σενάριο που εξετάσθηκε τότε ήταν η πιθανή είσοδος λίγων δεκάδων μελών της Χαμάς από τρία σημεία στο ισραηλινό έδαφος.

Όμως στις 7 Οκτωβρίου, οι επιθέσεις των κομάντο της Χαμάς και άλλων αδελφών ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στο Ισραήλ προκάλεσαν τον θάνατο 1.194 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους ισραηλινών πολιτών, και την αρπαγή 251 ανθρώπων. Από τους 116 ομήρους που παραμένουν στην Γάζα, οι 41 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται επιμόνως την διεξαγωγή επίσημης έρευνας για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου πριν από το τέλος του πολέμου στην Γάζα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αποκαλύψεις του Kan, ότι ο στρατός «διεξάγει έρευνα σχετικά με τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και αυτά που προηγήθηκαν. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μάθουμε και να αντλήσουμε τα διδάγματα που επιβάλλονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι «τα πορίσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν με απόλυτη διαφάνεια στο κοινό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.