Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-15, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ μετά την υπογραφή της συμφωνίας από δύο Δημοκρατικούς γερουσιαστές στο Κογκρέσο που διαφωνούσαν και είχαν καθυστερήσει την υλοποίησή της.

Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-15 στο Ισραήλ αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Γκρέγκορι Μικς, ο οποίος είχε αντιταχθεί δημοσίως στην πώληση διαφωνώντας με την πολεμική τακτική του Ισραήλ στη Γάζα, συμφώνησε τελικά σε μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ στο Ισραήλ σε χρόνια.

Ο γερουσιαστής Μπέντζαμιν Καρντίν, Δημοκρατικός από το Μέριλαντ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, ο οποίος είχε καθυστερήσει να υπογράψει χωρίς ωστόσο να έχει δηλώσει δημόσια ότι μπλοκάρει τη συμφωνία, συμφώνησε επίσης να προχωρήσει η συμφωνία.

Το κλείσιμο της άτυπης διαδικασίας διαβούλευσης με το Κογκρέσο επιτρέπει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προχωρήσει στην επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου για την πώληση, το τελευταίο βήμα πριν από τη σφράγιση της συμφωνίας.

Η έγκριση του Κογκρέσου αναφορικά με τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ ήταν σχεδόν πάντα σίγουρη, τακτική, η οποία άλλαξε τους τελευταίους μήνες εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου από το Ισραήλ στη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.