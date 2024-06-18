Γαλλία: «Θολό τοπίο» ο διορισμός του νέου πρωθυπουργού μετά τις εκλογές

Θολό είναι το τοπίο στη Γαλλία αναφορικά με το ζήτημα του διορισμού του νέου πρωθυπουργού μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Στον χώρο της ακροδεξιάς ο προαλειφόμενος για πρωθυπουργός, σε περίπτωση εκλογικής νίκης, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι για να γίνει πρωθυπουργός θα πρέπει το κόμμα του όχι μόνο να έρθει πρώτο αλλά και να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Από την άλλη, στον χώρο της αριστεράς, υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς τις διαδικασίες επιλογής του νέου πρωθυπουργού σε περίπτωση εκλογικής νίκης του Λαϊκού Μετώπου.

Από την πλευρά της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν Λυκ Μελανσόν προβάλλεται η άποψη ότι ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να προέλθει από τους κόλπους της μεγαλύτερης σε κοινοβουλευτική δύναμη συνιστώσας του Λαϊκού Μετώπου, ενώ από την πλευρά των σοσιαλιστών προβάλλεται η άποψη ότι θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία στην ολομέλεια της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λαϊκού Μετώπου.

Στη Γαλλία ο εκάστοτε πρωθυπουργός διορίζεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είθισται να λαμβάνει υπόψη του τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο να υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος πρόταση μομφής σε βάρος του πρωθυπουργού.

