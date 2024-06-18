Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) στη Γαλλία Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σήμερα τους Γάλλους ψηφοφόρους να δώσουν στο κόμμα του απόλυτη πλειοψηφία στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ώστε να μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικά.

Ο Μπαρντελά, το κόμμα του οποίου έχει για πρώτη φορά πραγματικά την ευκαιρία να κερδίσει τις εκλογές που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους, στις 30 Ιουνίου και τις 7 Ιουλίου, μετρίασε κάποιες από τις δεσμεύσεις του Εθνικού Συναγερμού, λέγοντας ότι δεν θα μειώσουν αμέσως τον ΦΠΑ σε κατάλογο 100 βασικών αγαθών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά το ευρωσκεπτικιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα του στην πρώτη θέση μετά την αιφνίδια απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο οι δημοσκόποι, που έχουν επιχειρήσει να κάνουν μια πρόβλεψη για τον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 577 εκλογικές περιφέρειες της Γαλλίας, βλέπουν ότι το RN δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία που θα του έδινε την ισχύ και την δυνατότητα να υιοθετεί νόμους χωρίς να χρειάζεται συμμαχίες.

"Δεν θα πουλήσω στους Γάλλους μεταρρυθμίσεις που δεν θα μπορώ να φέρω εις πέρας. Τους λέω ότι για να δράσω, χρειάζομαι απόλυτη πλειοψηφία", δήλωσε ο Μπαρντελά στο τηλεοπτικό δίκτυο CNews TV.

Το ίδιο μήνυμα απηύθυνε και με δηλώσεις του στην εφημερίδα Le Parisien.

"Για να κυβερνήσω χρειάζομαι απόλυτη πλειοψηφία. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την καθημερινή ζωή των Γάλλων μέσω συγκατοίκησης με σχετική πλειοψηφία; Κανένας. Λέω στους Γάλλους: για να μας δοκιμάσετε, χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία".

Ο 28χρονος Μπαρντελά επιβεβαίωσε επίσης το σχέδιο για γρήγορη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια από 20% σε 5,5%, πράγμα το οποίο θέλει να είναι η πρώτη του κίνηση ως πρωθυπουργού, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Και γι' αυτό τον λόγο ζήτησε περισσότεροι ψηφοφόροι να υποστηρίξουν αυτόν και την Μαρίν Λεπέν, την πρώην αρχηγό του RN και υποψήφια του κόμματος στις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027.

"Αν κυβερνάω τη χώρα χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, δεν θα μπορώ να μειώσω τον ΦΠΑ στα καύσιμα και το αέριο (...) Δεν θα μπορώ να μειώσω δραστικά τη μετανάστευση", σημείωσε στις δηλώσεις του στην Λε Παριζιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

