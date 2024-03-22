Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υπογράμμισε ότι «τάσσεται υπέρ των ευρωομολόγων, ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα».

«Αν προχωρήσουμε προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας, μπορούμε να εργαστούμε με στόχο των συντονισμό. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιοι Ιταλοί μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς τους τομείς», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.