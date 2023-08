Γαλλία: Ελεύθερος ο άνδρας που κατηγορήθηκε ότι κρατούσε αιχμάλωτη τη σύζυγό του- Δεν βρέθηκαν στοιχεία εναντίον του Κόσμος 20:37, 08.08.2023 linkedin

Τέθηκε υπό κράτηση αφού η σύζυγός του, 53 ετών, η οποία βρέθηκε μισόγυμνη και με «ξυρισμένο» το κεφάλι, είπε ότι την βασάνιζε, την βίαζε και την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι.