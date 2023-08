Ο υπουργός Υγείας της Πολωνίας αποπέμφθηκε γιατί παραβίασε το ιατρικό απόρρητο Κόσμος 20:25, 08.08.2023 linkedin

«Αποφάσισα να κάνω δεκτή την παραίτηση του υπουργού Υγείας Άνταμ Νιτζίλσκι», είπε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι