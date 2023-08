Σοκ στη Γαλλία: 55χρονος φέρεται ότι κρατούσε φυλακισμένη και βασάνιζε τη σύζυγό του επί 12 χρόνια Κόσμος 17:01, 07.08.2023 linkedin

Η 53χρονη βρέθηκε σε ένα δωμάτιο με κάγκελα στα παράθυρα. Ήταν γυμνή, με ξυρισμένο το κεφάλι, υποσιτισμένη και έφερε εμφανή κατάγματα. Μέσα στο διαμέρισμα υπήρχε και ένας «πάγκος βασανιστηρίων».