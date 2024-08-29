Ύστερα από τέσσερις ημέρες κράτησης, ο 39χρονος δισεκατομμυριούχος Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης.

Αφού ενημερώθηκε ότι τέθηκε επισήμως υπό έρευνα για τη φημολογούμενη σύνδεση της πλατφόρμας Telegram με το οργανωμένο έγκλημα, οι δικαστές αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, εφόσον καταβάλει εγγύηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ντούροφ υποχρεούται επίσης να παρουσιάζεται σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές την εβδομάδα και του απαγορεύεται η έξοδος από τη Γαλλία.

Επίσης, ο Γαλλορώσος δισεκατομμυριούχος, αποτελεί και στόχο έρευνας για άσκηση «σοβαρής βίας» σε ένα από τα παιδιά του στο Παρίσι, όπως έγινε σήμερα γνωστό χθες Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο από καλά ενημερωμένη πηγή. Οι πράξεις φέρεται να διαπράχθηκαν εναντίον ενός παιδιού του που γεννήθηκε το 2017 και πήγαινε σχολείο στο Παρίσι. Το αγοράκι ζει πλέον στην Ελβετία με τη μητέρα του. Εκείνη κατέθεσε το 2023 μήνυση στην Ελβετία, κατηγορώντας τον πρώην σύντροφό της για άσκηση βίας σε ένα από τα παιδιά του, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Πάβελ Ντούροφ – «ο Ρώσος Μαρκ Ζάκερμπεργκ», όπως τον αποκαλούν – είναι υπήκοος Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η περιουσία του υπολογίζεται σε 15,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. Τον περασμένο Απρίλιο είχε δηλώσει πως ορισμένες κυβερνήσεις είχαν επιδιώξει να του ασκήσουν πιέσεις, αλλά υποστήριζε ότι η πλατφόρμα του πρέπει να παραμείνει «ουδέτερη» και όχι να εξυπηρετεί «γεωπολιτικά παιχνίδια».

Πηγή: skai.gr

