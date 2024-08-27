Η Γαλλία πρέπει να παράσχει ουσιαστικά στοιχεία για να αποδείξει ότι η σύλληψη του Πάβελ Ντούροφ, του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν είχε «πολιτικά κίνητρα», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



Σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα ο Πεσκόφ χαρακτήρισε τις κατηγορίες των γαλλικών αρχών ως «πολύ σοβαρές», τονίζοντας την ανάγκη για εξίσου ουσιαστικά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

«Διαφορετικά, αυτό θα ήταν μιατης επικοινωνίας και, ειλικρινά, μια πράξη εκφοβισμού κατά του επικεφαλής μιας μεγάλης εταιρείας. Αυτό ακριβώς είναι το είδος πολιτικού ελιγμού που αρνήθηκε μόλις χθες (ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ) Μακρόν» είπε.Ο Μακρόν υποστήριξε τη Δευτέρα ότι η κράτηση του Ντουρόφ οφείλεται σε έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, και δεν είχε πολιτικά κίνητρα.Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι, ενώ η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει τον Ντουρόφ,από το γεγονός ότι έχει γαλλική υπηκοότητα.«Ελπίζουμε ότι ο κ. Ντουρόφ έχει όλα τα απαραίτητα μέσα για να οργανώσει τη νόμιμη υπεράσπισή του», πρόσθεσε.Εν μέσω ανησυχιών ότι οι επικοινωνίες δημοσίων προσώπων της Ρωσίας θα μπορούσαν να υποκλαπούν από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εάν συνεργαστεί ο Ντούροφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου συμβούλεψε τους αξιωματούχους να μην χρησιμοποιούν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για επίσημους σκοπούς.από άποψη ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του Telegram», προειδοποίησε.

