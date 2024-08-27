Η Γαλλία πρέπει να παράσχει ουσιαστικά στοιχεία για να αποδείξει ότι η σύλληψη του Πάβελ Ντούροφ, του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν είχε «πολιτικά κίνητρα», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα ο Πεσκόφ χαρακτήρισε τις κατηγορίες των γαλλικών αρχών ως «πολύ σοβαρές», τονίζοντας την ανάγκη για εξίσου ουσιαστικά στοιχεία.
«Διαφορετικά, αυτό θα ήταν μια ευθεία προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της επικοινωνίας και, ειλικρινά, μια πράξη εκφοβισμού κατά του επικεφαλής μιας μεγάλης εταιρείας. Αυτό ακριβώς είναι το είδος πολιτικού ελιγμού που αρνήθηκε μόλις χθες (ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ) Μακρόν» είπε.
Ο Μακρόν υποστήριξε τη Δευτέρα ότι η κράτηση του Ντουρόφ οφείλεται σε έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, και δεν είχε πολιτικά κίνητρα.
Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι, ενώ η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει τον Ντουρόφ, η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι έχει γαλλική υπηκοότητα.
«Ελπίζουμε ότι ο κ. Ντουρόφ έχει όλα τα απαραίτητα μέσα για να οργανώσει τη νόμιμη υπεράσπισή του», πρόσθεσε.
Εν μέσω ανησυχιών ότι οι επικοινωνίες δημοσίων προσώπων της Ρωσίας θα μπορούσαν να υποκλαπούν από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εάν συνεργαστεί ο Ντούροφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου συμβούλεψε τους αξιωματούχους να μην χρησιμοποιούν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για επίσημους σκοπούς.
«Καμία εφαρμογή δεν είναι ασφαλής από άποψη ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του Telegram», προειδοποίησε.
Πηγή: skai.gr
- Αντιπολίτευση Βενεζουέλας: Ειρηνικές διαδηλώσεις και διεθνείς πιέσεις μπορούν να απομακρύνουν τον Μαδούρο
- Η Κάμαλα Χάρις «κλείνει την ψαλίδα» από τον Τραμπ και στην οικονομία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos
- Γιατί οι Ουκρανοί στοχεύουν «στην καρδιά» της ρωσικής επικράτειας- Ο Στίβεν Ερ-Λάγκερ των Νew York Times εξηγεί στον ΣΚΑΪ τις επιδιώξεις του Κιέβου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.