Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες εξαιτίας διαρροής αερίου σε εγκατάσταση των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Tο δυστύχημα έλαβε χώρα σε εργαστήριο σε κέντρο του Ιράν

Ιράν Φρουροί της Επανάστασης

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας διαρροής αερίου σε εγκατάσταση των Φρουρών της Επανάστασης στην Ισφαχάν, γνωστοποίησε το επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, το δυστύχημα αυτό «έλαβε χώρα σε εργαστήριο σε κέντρο του Ιράν στην επαρχία Ισφαχάν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Φρουροί της Επανάστασης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark