Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας διαρροής αερίου σε εγκατάσταση των Φρουρών της Επανάστασης στην Ισφαχάν, γνωστοποίησε το επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, το δυστύχημα αυτό «έλαβε χώρα σε εργαστήριο σε κέντρο του Ιράν στην επαρχία Ισφαχάν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.