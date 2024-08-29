Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τις Αμερική Μίροσλαβ Γέντσα τόνισε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στην Ουκρανία τις τραγικές επιπτώσεις του πολέμου, που διαρκεί δυόμιση χρόνια, επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του ΟΗΕ στην εθνική κυριαρχία, στην ανεξαρτησία και στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ ζήτησε να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί «καταστροφικό πυρηνικό συμβάν».

Ανησυχία για την πυρηνική ασφάλεια

Κατά τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, η ανησυχία εντείνεται για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Ρωσία, ιδίως στα εργοστάσια στη Ζαπορίζια και στο Κουρσκ.

Ο ΟΗΕ προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές να ασκήσουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί πυρηνική καταστροφή, επέμεινε.

«Επαινούμε τις προσπάθειες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπό την ηγεσία του Γενικού Διευθυντή (του) Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, για την εξασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας (...) τόσο στη Ρωσία, όσο και στην Ουκρανία. Ζητούμε τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και επαγρύπνηση για να αποφευχθεί καταστροφικό πυρηνικό συμβάν», είπε.

Συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό

Όπως τόνισε ο κ. Γέντσα στην ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η σύγκρουση έχει προκαλέσει βαριές απώλειες τις τάξεις των αμάχων: έκανε λόγο για πάνω από 11.600 άμαχους νεκρούς και 24.200 τραυματίες από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται, με συνεχιζόμενες επιθέσεις με πυραύλους και drones που προκαλούν περισσότερους θανάτους και ζημιές σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές, ιδιαίτερα ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ανθρωπιστική κρίση

Ο κ. Γέντσα αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, με εκατομμύρια βία εκτοπισμένους και πρόσφυγες, που έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ΟΗΕ και οι συνεργάτες του σκοπεύουν να υποστηρίξουν 8,5 εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, ιδίως καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η σύγκρουση έχει αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με «σχεδόν 3,7 εκατομμύρια να έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά στην Ουκρανία και 6,6 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες παγκοσμίως». Τα Ηνωμένα Έθνη, μαζί με τους συνεργάτες τους, έχουν σκοπό «να βοηθήσουν 8,5 εκατομμύρια ανθρώπους φέτος, αλλά η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης απαιτεί αυξημένη υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε.

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν ανησυχία για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου, ιδίως αυτών που κρατούνται από τη Ρωσία, με τον κ. Γέντσα να αναφέρεται σε πληροφορίες για βασανιστήρια και κράτηση υπό απάνθρωπες συνθήκες.

Στην ομιλία του ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας τόνισε επίσης την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες αποκατάστασης της ειρήνης στην Ουκρανία, προτρέποντας τη διεθνή κοινότητα να μιλήσει με μια φωνή όσον αφορά την προστασία των αμάχων και την για να υπάρξει δίκαιη και διαρκής επίλυση της σύγκρουσης.

«Χαιρετίζουμε τις πρόσφατες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου που διευκόλυναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλοι κι ενθαρρύνουμε περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ανθρωπιστική μεταχείριση όλων των αιχμαλώτων, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», τόνισε ο κ. Γέντσα.

