Της Αθηνάς Παπακώστα

Για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε χθες, Τετάρτη τους δυτικούς του συμμάχους να ανάψουν το πράσινο φως για τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς ώστε οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να εξαπολύουν πλήγματα βαθύτερα κατά της ρωσικής επικράτειας. Όπως, χαρακτηριστικά, τόνισε κατ’ αυτόν τον τρόπο ο πόλεμος θα τελειώσει συντομότερα «για την Ουκρανία και τον κόσμο».

Αύριο, Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν ενώ, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους θα έχει και ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα προσπαθήσουν να μεταπείσουν την αμερικανική κυβέρνηση για να επιτραπεί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Για επιτύχουν τον σκοπό τους, σύμφωνα με αμερικανική έκδοση του Politico, θα παρουσιάσουν μία λίστα με στόχους στη Ρωσία, τους οποίους πιστεύουν ότι ο στρατός του Κιέβου μπορεί να πλήξει εάν η Ουάσινγκτον άρει τους περιορισμούς της.

Εν όψει των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου, που μπορεί να οδηγήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ πίσω στο Οβάλ γραφείο, το Κίεβο προσπαθεί να προλάβει να πιέσει την Ουάσινγκτον.

Ουκρανός αξιωματούχος μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN εξηγούσε ότι «εμείς θεωρούμε ότι χτυπήματα βαθύτερα στη ρωσική επικράτεια με αμερικανικά όπλα δεν αποτελούν μεγαλύτερη πρόκληση από τα χτυπήματα με αμερικανικά όπλα σε ρωσικό έδαφος κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως διαφωνούν και αρνούνται να δώσουν άδεια ώστε οι Ουκρανοί να χρησιμοποιήσουν τα όπλα με τα οποία τους έχουν προμηθεύσει για να επιτεθούν βαθύτερα στη Ρωσία.

«Μας έχετε ακούσει να λέμε ότι οι Ουκρανοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους από διασυνοριακές επιθέσεις. Όμως, σε ό,τι αφορά σε χτυπήματα με όπλα μεγάλου βεληνεκούς βαθύτερα στη Ρωσία, η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει», είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Παρ Ράιντερ.

Την ίδια στιγμή, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, τα μέλη της Συμμαχίας επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω την άμυνα της Ουκρανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπήρξαν και μέλη του ΝΑΤΟ τα οποία στάθηκαν υπέρ της άρσης των περιορισμών στη χρήση των δυτικών όπλων.

Όπλο του Κιέβου, αυτή τη στιγμή, παραμένει η επίθεσή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, πριν από μερικά 24ωρα, την περιέγραφε ως το πρώτο βήμα μίας προσπάθειας πολλών σταδίων και φάσεων που περιγράφονταν την ως «ένα ισχυρό πακέτο εξαναγκασμού της Ρωσίας για να τερματίσει τον πόλεμό της μέσω διπλωματικού τρόπου». Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, όμως ακόμη δεν έχει πει την τελευταία του λέξη για το Κουρσκ με τους αναλυτές να περιμένουν την αντεπίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.