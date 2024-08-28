Νέα προβλήματα για τον Πάβελ Ντούροφ. Ο Γαλλορώσος δισεκατομμυριούχος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, που συνελήφθη στη Γαλλία για αδικήματα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, αποτελεί και στόχο έρευνας για άσκηση "σοβαρής βίας" σε ένα από τα παιδιά του στο Παρίσι, έγινε σήμερα γνωστό Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο από καλά ενημερωμένη πηγή.

Η έρευνα, που ανατέθηκε στην OFMIN, την αρμόδια υπηρεσία για τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος ανηλίκων, μόλις ξεκίνησε, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι οι πράξεις φέρεται να διαπράχθηκαν εναντίον ενός παιδιού του που γεννήθηκε το 2017 και πήγαινε σχολείο στο Παρίσι.

Το αγοράκι ζει πλέον στην Ελβετία με τη μητέρα του. Εκείνη κατέθεσε το 2023 μήνυση στην Ελβετία, κατηγορώντας τον πρώην σύντροφό της για άσκηση βίας σε ένα από τα παιδιά του, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Πάβελ Ντούροφ, 39 ετών, κάτοχος περιουσίας που εκτιμάται από το αμερικανικό περιοδικό Forbes σε 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συνελήφθη το Σάββατο στη Γαλλία στο πλαίσιο μιας άλλης έρευνας κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι, όπου επρόκειτο να δειπνήσει.

Η γαλλική δικαιοσύνη τον κατηγορεί σε αυτήν την υπόθεση ότι δεν ενήργησε κατά της διάδοσης περιεχομένου εγκληματικού ή πλημμεληματικού χαρακτήρα (διακίνηση ναρκωτικών, παιδική πορνογραφία, απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram που ίδρυσε το 2013 με τον αδελφό του, Νικολάι, και η οποία έχει περισσότερους από 900 εκατομμύρια χρήστες.

Η προσωρινή του κράτηση διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ημέρες και παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.