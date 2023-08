Γαλλία: Δεκάχρονο παιδί έπεσε νεκρό πιθανόν από διασταυρούμενα πυρά μεταξύ διακινητών ναρκωτικών Κόσμος 12:05, 22.08.2023 linkedin

«Έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή Πισεβάν, δυτικά της Νιμ, ένα δεκάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του απόψε το βράδυ (χθες Δευτέρα). Ένας άνδρας τραυματίστηκε από σφαίρες, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει», διευκρίνισε σήμερα το πρωί η εισαγγελέας της Νιμ