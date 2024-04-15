Νέα πλάνα από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ έδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Στην επιχείρηση, με ονομασία «Αληθινή Υπόσχεση», εκτοξεύθηκαν drones και βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν, το Ιράκ, το Λίβανο και την Υεμένη.

Αριστοτεχνική επίθεση, που οργανώθηκε με το χρονόμετρο, με το δευτερόλεπτο θα μπορούσε να πει κανείς, σχεδίασαν οι Ιρανοί και οι σύμμαχοί τους σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή του ΣΚΑΪ Γιάννη Παλιούρα.

Από τέσσερα σημεία συντονίστηκαν τέσσερις διαφορετικές δυνάμεις (Φρουροί Επανάστασης, Πολιτοφυλακές Ιράκ, Χούθι, Χεζμπολάχ) με συστήματα τα οποία θα διέσχιζαν διαφορετικές αποστάσεις, από μερικές δεκάδες μέχρι χιλιάδες χιλιόμετρα, και μάλιστα συστήματα που πετούσαν με σημαντικά διαφορετικές ταχύτητες, από αεροπλάνα ταχύτητας των 160 χιλιομέτρων την ώρα, μέχρι βαλλιστικούς πυραύλους που έχουν 15 φορές την ταχύτητα του ήχου, και με όλα αυτά να φτάνουν επί του στόχου πρακτικά ταυτόχρονα.

Στις 2μμ συνεδριάζει το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

