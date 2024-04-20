Η Κεντρική Τηλεόραση της Κορέας έδωσε στην δημοσιότητα ένα νέο τραγούδι με τίτλο Friendly Father (Φιλικός Πατέρας, αφιερωμένο στον «λατρεμένο» της ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Κιμ.

Το εύθυμο, χορευτικό τραγούδι εκτελέστηκε ζωντανά με τη συνοδεία ορχήστρας στην τελετή εγκαινίων ενός νέου αναπτυξιακού έργου 10.000 κατοικιών την περασμένη Τρίτη στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ, και οι στίχοι αναφέρουν εκτός των άλλων «Ας τραγουδήσουμε για τον Κιμ Γιονγκ Ουν τον μεγάλο ηγέτη» και «Ας αγαπήσουμε τον Κιμ Γιονγκ Ουν, έναν φιλικό πατέρα».

Στο βίντεο εμφανίζονται Βορειοκορεάτες όλων των ηλικιών και των επαγγελμάτων - από παιδιά, στρατιώτες, ιατρικό προσωπικό και οι γνωστές τηλεπαρουσίαστριες – που αποθεώνουν τον ηγέτη τους από διάφορες εμφανίσεις του Κιμ, με τον γνωστό αυθορμητισμό και ενθουσιασμό.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού προκαλεί εικασίες ότι εντάσσεται στις προσπάθειες να παγιωθεί η θέση του Κιμ.

