Ο σαμάνος QAnon σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές των ΗΠΑ

Ο «σαμάνος» που εισέβαλε στο Κογκρέσο στις 6 Ιανουαρίου 2021, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες εκείνης της επίθεσης, με τα αμέτρητα τατουάζ και τα κέρατα βίσωνα στο κεφάλι, ελπίζει ότι θα ξαναμπεί στο Καπιτώλιο, αυτήν τη φορά για να πάρει θέση στα έδρανα: ο Τζέικομπ Τσάνσλεϊ υπέβαλε τα απαιτούμενα έγγραφα για να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές.

Ο 30χρονος, που έγινε διάσημος σε όλον τον κόσμο εκείνη την ημέρα, θέλει να εκπροσωπήσει την Αριζόνα, την Πολιτεία από την οποία κατάγεται, με το Ελευθεριακό Κόμμα (Libertarian).

Γυμνόστηθος και οπλισμένος με ένα δόρυ, ο αυτοχαρακτηρισθείς «σαμάνος», υποστηρικτής των συνωμοσιολογικών θεωριών του κινήματος QAnon, συμμετείχε στην επίθεση στο Κογκρέσο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, μαζί με εκατοντάδες οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ, για να εμποδίσουν τους βουλευτές και τους γερουσιαστές να επικυρώσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές. Κατάφερε να φτάσει μέχρι την αίθουσα της Γερουσίας και κάθισε στο έδρανο του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, όπου άφησε ένα σημείωμα με τη φράση: «Είναι μόνο θέμα χρόνου, η δικαιοσύνη έρχεται».

Ο Τσάνσλεϊ συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα, δήλωσε ένοχος για παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας και φυλακίστηκε. Αποφυλακίστηκε τον Μάρτιο του 2023.

Συνολικά 1.100 άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στο Καπιτώλιο, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

