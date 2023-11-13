Ισπανία: Στο κοινοβούλιο η πρόταση για αμνηστία σε Καταλανούς αυτονομιστές

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας κατέθεσε στο κοινοβούλιο μια νομοθετική πρόταση για τη χορήγηση αμνηστίας σε εκείνους που ενεπλάκησαν στην απόπειρα ανεξαρτησίας της Καταλονίας.

Η χορήγηση αμνηστίας ήταν η βασική προϋπόθεση που έθεταν οι Καταλανοί αυτονομιστές προκειμένου να στηρίξουν τη νέα αριστερή κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Σάντσεθ θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη της ριζοσπαστικής αριστεράς, των βασκικών και καταλανικών κομμάτων καθώς και ενός μικρού κόμματος των Καναρίων Νήσων, ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός μπορεί να υπολογίζει ότι θα λάβει 179 ψήφους, τρεις περισσότερες από όσες χρειάζεται να για ανανεώσει τη θητεία του στην πρωθυπουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.