«Μποτιλιάρισμα» στο Ρήνο: Φορτηγίδα υπέστη βλάβη και ακινητοποίησε 20 πλοία

Περίπου 20 πλοία έχουν ακινητοποιηθεί στον Ρήνο, όπου η χαμηλή στάθμη των υδάτων προκαλεί ήδη προβλήματα αυτό το καλοκαίρι, καθώς σήμερα υπέστη μηχανική βλάβη μια φορτηγίδα, με αποτέλεσμα να κλείσει ένα τμήμα του ποταμού.

Το σκάφος, που μετέφερε φορτίο βάρους 1.660 τόνων, αναγκάστηκε να ρίξει άγκυρα λόγω της βλάβης κοντά στο Κάουμπ και απέκλεισε την κυκλοφορία ανάμεσα στις πόλεις Ζανκτ Γκόαρ και Όμπερβέσελ. Ένας εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής διοίκησης Ναυτιλίας και Υδάτινων Διόδων της Γερμανίας ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι τα πλοία αρχίζουν να συσσωρεύονται και «όλα τα αγκυροβόλια είναι γεμάτα μέχρι το Μάιντς», μια πόλη που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από το Ομπερβέσελ.

Germany’s main industry lobby group warned Tuesday that factories may have to throttle production or halt it completely because plunging water levels on the Rhine River are making it harder to transport cargo.



