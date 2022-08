Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Μειώστε τη θέρμανση 1°C και θα εξοικονομήσουμε 7% ενέργεια

Αν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώσουν κατά 1 βαθμό την θερμοκρασία της θέρμανσης τους το χειμώνα τότε, η Ευρωπαική Ένωση θα εξοικονομήσει περίπου 7% στη χρήση ενέργειας για ένα χρόνο.

Αυτό συνοψίζει σε ανάρτησή της στο twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας μέρος των μέτρων που προτείνει η Κομισιόν για να ανταποκριθούν οι χώρες μέλη της ΕΕ στον δύσκολο χειμώνα που αναμένεται, δεδομένων των συνθηκών που έχουν προκύψει με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Across the EU smart ways to save energy are being introduced.



Slightly higher temperatures for air conditioning, for example, bring impressive results.



Good that Member States like 🇪🇸🇨🇿🇸🇮 are including such measures in their plans.



Together, we save energy for a safe winter. pic.twitter.com/ZxEKP6z6Cd