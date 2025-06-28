Στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Χάγη, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό που ακούγεται συχνά στην Τουρκία από αρμόδια χείλη, πως τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, για να απαντήσει: «Ας είναι ήσυχος ο λαός μας, οι αρμόδιες αρχές εργάζονται με ζήλο. Υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας τόσο με το μυαλό όσο και με την καρδιά μας. Δεν φοβόμαστε τον θάνατο, δεν υπάρχει τίποτα που να μας φοβίζει. Για εμάς είναι σημαντικό να αναλύουμε καλά τις απειλές, να κάνουμε ορθολογικό διάλογο με τους άλλους δρώντες και να διαχειριζόμαστε το θέμα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο σενάριο. Τα θέματα του κράτους δεν είναι αστεία υπόθεση».

Για τη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ ανέφερε ότι ήταν προγραμματισμένη. «Οι δύο ηγέτες ήταν σε συνεχή επικοινωνία. Σε συνέχεια αυτού, δήλωσαν ότι χρειάζονται να έχουν κατ΄ιδίαν συνάντηση το συντομότερο δυνατόν. Στη συνάντηση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ συζητήθηκαν κυρίως το θέμα της Γάζας, η ένταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς και περιφερειακά και άλλα διεθνή ζητήματα. Η συνάντηση ήταν αρκετά εποικοδομητική», είπε ο Χακάν Φιντάν.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ανέφερε ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν ώθησε την Τεχεράνη να επικαλεστεί το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας και υποστήριξε ότι «ο Νετανιάχου δεν διστάζει να βάλει φωτιά στην περιοχή για το δικό του όφελος. Το Ισραήλ δεν έχει τη δύναμη να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, «ο πόλεμος έληξε προς το παρόν έπειτα από 12 ημέρες, αλλά υπάρχει μια συμφωνία που βασίζεται στην υπόθεση ότι η πυρηνική ικανότητα (σ.σ. του Ιράν) έχει καταστραφεί. Αυτή τη στιγμή διανύουμε περίοδο ησυχίας, αλλά για να γίνει πιο μόνιμη, πρέπει να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ».

Ο ίδιος επανέλαβε επίσης τη θέση του προέδρου Ερντογάν ότι «ως Τουρκία είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε κάθε ρόλο που μας αναλογεί σε αυτό το θέμα».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αποκάλυψε ακόμη ότι τη νύχτα που το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν δέχτηκε τηλεφώνημα από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Συζητήθηκαν ορισμένα θέματα. Οι Αμερικανοί δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στην επίθεση αυτή και εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια, λέγοντας ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χακάν Φιντάν.

Τέλος, είπε ότι την ημέρα που τα αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη βρίσκονταν στον αέρα, συζήτησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί την πιθανότητα επίθεσης. «Στη συνέχεια, η επίθεση εγινε. Στόχος ήταν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.