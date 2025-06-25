Συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είχε το βράδυ της Τρίτης στη Χάγη, ο Τούρκος πρόεδρός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση των δύο προέδρων άρχισε στις 23:30 ώρα Ελλάδας (22:30 ώρα Ολλανδίας) και διήρκεσε περίπου 45'. Πρόκειται για την πρώτη κατ' ιδίαν συνάντηση τους αφού άρχισε τη δεύτερη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δεν υπήρξε αναφορά σε θέματα που αναμενόταν να τεθούν από την Τουρκική πλευρά, όπως οπλικά ζητήματα (αγορά αεροσκαφών F-35 κ.λπ.), το θέμα της συριακής κουρδικής πολιτοφυλακής ή οι κινήσεις του Ισραήλ.

Όπως ανακοίνωσε η Τουρκική προεδρία, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις των δύο κρατών και η προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και των επενδύσεων, καθώς και της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαιρέτισε επίσης την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ-Ιράν και τόνισε τη σημασία του στενού διαλόγου για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα και για την ειρηνική επίλυση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τουρκικής προεδρίας

Ο πρόεδρός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ στη Χάγη, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν μεγάλο δυναμικό σε διάφορους τομείς, ιδίως στην ενέργεια και τις επενδύσεις, και ότι η προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας θα διευκολύνει την επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον συνολικό όγκο συναλλαγών.

Ο πρόεδρός μας χαιρέτισε την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η οποία επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα είναι μόνιμη, και τόνισε τη σημασία του στενού διαλόγου για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα το συντομότερο δυνατό και για την ειρηνική επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία των βημάτων που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Συμμαχίας ως ηγετικών Συμμάχων του ΝΑΤΟ.

