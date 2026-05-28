Σε νέα φάση μπαίνει ο πόλεμος των πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ των ειδησεογραφικών δικτύων και των εκδοτών με τις εταιρείες ανάπτυξης τεχνολογιών AI. Μήνυση κατά της Perplexity κατέθεσε την Πέμπτη (και) το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης διανέμει παράνομα το περιεχόμενό της που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

«Η αγωγή του CNN υποστηρίζει την άποψη ότι η Perplexity, μια εταιρεία αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν θα πρέπει να μπορεί να κλέβει από οντότητες που δημιουργούν το αρχικό περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται η Perplexity», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το CNN, θυγατρική της Warner Bros.

Η μήνυση του CNN είναι η τελευταία σε μια σειρά νομικών προσφυγών που ασκήθηκαν κατά της Perplexity, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να ερευνά ιστότοπους και να απαντά σε ερωτήματα χρηστών, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και έχει συλλέξει παράνομα δεδομένα για να εκπαιδεύσει την τεχνολογία της.

Η Perplexity αντιμετωπίζει μηνύσεις και από τους New York Times, το Reddit και το Dow Jones, μεταξύ άλλων, υπενθυμίζει το Reuters.

«Το κοινό βασίζεται σε υψηλής ποιότητας δημοσιογραφία ειδήσεων που μεταδίδουν οι άνθρωποι για να κατανοήσει τον κόσμο του, η παραγωγή της οποίας είναι συχνά επικίνδυνη και δαπανηρή. Οι εμπορικοί φορείς εκμετάλλευσης μπορούν και πρέπει να πληρώσουν για να τη χρησιμοποιήσουν», ανέφερε η δήλωση του CNN.

Όπως επισημαίνεται «προτιμούμε να το κάνουν μέσω λογικών ρυθμίσεων αδειοδότησης, αλλά αν αρνηθούν να το κάνουν αυτό, όπως έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής η Perplexity, θα πρέπει να πληρώσουν μέσω νομικών αποζημιώσεων. Δεν υπάρχει δωρεάν επιλογή».

Πηγή: skai.gr

