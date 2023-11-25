Ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο με drones

Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με drones-καμικάζι βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο, όπου σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές τραυματίστηκαν από συντρίμμια τουλάχιστον δύο άμαχοι.

«Προς το παρόν, υπάρχουν δυο θύματα στη συνοικία Σολομιάνσκι. Και τα δύο δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου», εξήγησε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, πολυκατοικία στη συνοικία αυτή υπέστη ζημιές από την πτώση συντριμμιών και σωστικά συνεργεία εργάζονται για να βγάλουν δυο γυναίκες από τα συντρίμμια.

Στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν πυρκαγιές, ανάμεσά τους σε παιδική χαρά, ανέφερε ο δήμαρχος. Συντρίμμια ρωσικών drones που καταρρίφθηκαν κατέπεσαν εξάλλου στη συνοικία Πετσέρσκι.

Επρόκειτο, πάντα σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, για τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είναι εφοδιασμένα με εκρηκτικά, ιρανικής κατασκευής, τύπου «Shahed». Δεν διευκρίνισαν πόσα τέτοια UAVs στάλθηκαν να πλήξουν το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

