Σκέρτσος: «Η αντιπολίτευση γίνεται ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας»

Της Άντζυ Κούκη

Άλλη μία εστία κόντρας κυβέρνησης- αντιπολίτευσης άναψε στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε το άρθρο 35 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά τους αποσπασμένους στην ΕΥΠ. Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για τη συγκεκριμένη διάταξη με την υπόλοιπη αντιπολίτευση να τη στηρίζει.

«Το άρθρο εισάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία με ορυμαγδό αποκαλύψεων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.



Για «προσωποπαγείς θέσεις» λίγο πριν τις εκλογές, έκανε λόγο ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρόσθεσε «Βλέπουμε την οικοδόμηση ενός κομματικού μηχανισμού μονιμοποίησης ημετέρων. Τι μας λέτε, ότι αν δεν υπάρχουν οι θέσεις, θα φτιάξετε μόνιμες θέσεις για τους δικούς σας, δημιουργώντας κομματικό πυρήνα μέσα στην ΕΥΠ. Πιστοποιείτε ότι το επιτελικό κράτος είναι μια κομματική μηχανή».

Για καθεστώς που θα κάνει τους υπαλλήλους της ΕΥΠ υποχείρια, μίλησε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. «Πείθετε και τον πλέον αδαή και κακόπιστο ότι είστε ένα καθεστώς που κοιτάζει να ενσωματώσει τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών», είπε κατά την παρέμβασή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. «Το να συζητά κανείς για ΕΥΠ και διαφάνεια είναι άτοπο», ανέφερε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.



Τα βέλη της αντιπολίτευσης απέκρουσε από τη μεριά της κυβέρνησης ο Άκης Σκέρτσος. Υπερασπιζόμενος τη συνταγματικότητα του άρθρου που αφορά την ΕΥΠ, ο υπουργός άφησε αιχμές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υπερασπίζονταν την πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας.



«Βλέπετε αντισυνταγματικότητα εκεί που δεν τη βλέπει κανείς! Λυπάμαι πολύ που η αντιπολίτευση γίνεται ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία αναδεικνύεται σε φυσικό ηγέτη της αντιπολίτευσης», υποστήριξε ο υπουργός Επικρατείας.

Πηγή: skai.gr

