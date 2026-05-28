Θύμα προπηλακισμού από φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή έπεσε στο Λονδίνο η 80χρονη ηθοποιός Έλεν Μίρεν, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU May 28, 2026



Το επίμαχο βίντεο, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από λογαριασμό με την ονομασία Anti-Fascist Action UK, δείχνει την ηθοποιό να περπατάει αμέριμνη σε έναν δρόμο στο Λονδίνο μαζί με τον σύζυγό της, Τέιλορ Χάκφορντ, ενώ ο άγνωστος άνδρας την προσεγγίζει.



Η δημοφιλής Βρετανίδα ηθοποιός χαμογελά στον άνδρα, πιστεύοντας ότι είναι κάποιος θαυμαστής. Κάνει λάθος.



Ο άγνωστος φιλοπαλαιστίνιος, που έχει αγγλική προφορά, φωνάζει δυνατά ότι «το όνομα της είναι η Έλεν Μίρεν, η δηλωμένη σιωνίστρια... Είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να διαρκέσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος. Και ήταν πολύ χαρούμενη που τα σπίτια των Παλαιστινίων χάθηκαν».



«Είσαι μία σατανική σιωνίστρια σκύλα. Και εσύ (απευθύνεται στον σύζυγό της) επίσης, άντε γ***ου», ακούγεται να λέει ο άγνωστος άνδρας.



Η Έλεν Μίρεν έχει μείνει άναυδη, ενώ ο σύζυγος της ηθοποιού παρενέβη λέει στον άνδρα να «σκάσει» να φύγει και να τους αφήσει ήσυχους, με την κατάσταση στο τέλος να αποκλιμακώνεται.



Πηγή: skai.gr

