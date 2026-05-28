Βόλος: Συνελήφθη άνδρας για φωτιά από αμέλεια

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στην περιοχή «Άγιος Σύλλας» Νέων Παγασών στον Δήμο Βόλου.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.933,59 ευρώ, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Εισαγγελέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 13:18, κατά τη διάρκεια αποψίλωσης ξερών χόρτων με τη χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος με δίσκο, εντός ελαιοπερίβολου ιδιοκτησίας του άνδρα.

Η περαιτέρω επέκτασή της, απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η πυρκαγιά έκαψε έκταση τριών στρεμμάτων με ξερά χόρτα εντός του ελαιοπερίβολου.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 28 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 347 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 286.171,35 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 58 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

