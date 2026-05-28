Βόλος: Μία σύλληψη για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια

Το επεισόδιο σημειώθηκε, χθες, Τετάρτη, γύρω στις 19.00 σε καφετέρια και άμεσα στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας

Αστυνομία

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που προκάλεσε έντονη αναστάτωση και πανικό χθες το απόγευμα, Τετάρτη, στην περιοχή της Νεάπολης στον Βόλο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 19.00 σε καφετέρια και άμεσα στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, όπως μεταδίδει το taxydromos.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας άνδρας απομακρυνόταν μετά από λίγη ώρα από το σημείο με αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Καταδιώχτηκε από την αστυνομία και τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στον κόμβο στα Ψαράδικα. Ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε έξω από την καφετέρια, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, εν κινήσει.

Οι αρχές πραγματοποίησαν στη συνέχεια έρευνα στο σπίτι του.

TAGS: Βόλος πυροβολισμοί σύλληψη
